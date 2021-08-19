Ordu'da kafası duvarla kalorifer kazanı arasında sıkışan 4 yaşındaki çocuk kurtarıldı
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Ordu'da kafası duvarla kalorifer kazanı arasında sıkışan 4 yaşındaki çocuk kurtarıldı

Ordu'da kafası duvarla kalorifer kazanı arasında sıkışan 4 yaşındaki çocuk kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Hayati Akçay - Haberler | Güncel

Ordu'nun Altınordu ilçesinde kafası duvarla kalorifer kazanı arasında sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde kafası duvarla kalorifer kazanı arasında sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi'nde arkadaşlarıyla oynayan 4 yaşındaki V.E, bir iş yerinin teşhir amacıyla kaldırım üzerine koyduğu kalorifer kazanı ile duvar arasındaki boşluktan geçmeye çalıştı.

Bu sırada kafası duvarla kalorifer kazanı arasında sıkışan çocuğu gören çevredeki vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bir süre sonra bölgeye gelen ekipler, V.E'yi bulunduğu yerden çıkarmayı başardı.

V.E'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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