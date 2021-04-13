Son dakika haberi: Ordu'da 60 kadın yöresel lezzetler kursunda buluştu
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Son dakika haberi: Ordu'da 60 kadın yöresel lezzetler kursunda buluştu

Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Ordu'da 60 kadın yöresel lezzetler kursunda buluştu

Gelen son dakika haberlerine göre Ordu'da, "Çalışan Ordu'nun Üreten Kadınları Projesi" kapsamında kadınlara yönelik yöresel gıda ürünlerini geliştirme kursuna başladı.

Ordu'da, "Çalışan Ordu'nun Üreten Kadınları Projesi" kapsamında kadınlara yönelik yöresel gıda ürünlerini geliştirme kursuna başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, DOKA 2019 Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında uyguladığı ve belediyenin iştiraki ORTAR AŞ ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR İl Müdürlüğünün paydaşları olduğu proje çerçevesinde 60 kadın kursiyere teorik ve uygulamalı eğitim veriliyor.

Gülyalı Çikolata Park'ta kurulan Yöresel Gıda Ürünleri Üretimi Atölyesi'ndeki eğitimlerde, Ordu yöresine özgü yemek, tatlı, marmelat, pekmez ile yufka, erişte gibi unlu mamullerin yanı sıra turşu yapımı ve üretimi, paketlenmesi ve pazarlanması konuları işleniyor.

Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı AB ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen projede, kursiyerlere genel ve mesleki beceri kazanmaları için yöresel gıda ürünleri yapımı, girişimcilik, e-ticaret, kooperatifçilik eğitimleri de verilecek.

İŞKUR tarafından desteklenen eğitimler sonunda başarılı olan kursiyerler, iş başvurularında ve kendi işlerini kurmalarında gerekli olacak Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs sertifikası ve KOSGEB Girişimcilik Sertifikası da alacak.

60 kadın kursiyere 3 ayrı grup halinde verilen uygulamalı eğitimler, 3 ay boyunca devam edecek.

Son dakika haberi: Ordu'da 60 kadın yöresel lezzetler kursunda buluştu
Son dakika haberi: Ordu'da 60 kadın yöresel lezzetler kursunda buluştu
Son dakika haberi: Ordu'da 60 kadın yöresel lezzetler kursunda buluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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