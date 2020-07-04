Ordu'da kadın çiftçiler arıcılık eğitimi sertifikası aldı Ordu'da, "Önder Kadın Çiftçiler Yetiştirmeye Yönelik Arı Sütü Eğitimi Projesi" kapsamında sertifikalı eğitim programı düzenlendi.

Ordu'da, "Önder Kadın Çiftçiler Yetiştirmeye Yönelik Arı Sütü Eğitimi Projesi" kapsamında sertifikalı eğitim programı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ordu Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde, Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü koordinesinde yaklaşık iki yıldır yürütülen projenin sona erdiği belirtildi.

Altınordu, Ulubey, Perşembe, Fatsa ve Gölköy ilçelerinde arıcılık yaparak geçimini sağlayan 75 kadın üreticiye, Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü teknik personellerince arı sütü üretim teknikleriyle ilgili teorik ve uygulamalı eğitim verildiği aktarıldı.

Eğitim programını başarıyla tamamlayan kadın çiftçilerin sertifika aldığı ifade edildi.

Büyükşehir Belediyesince arı kolonisi ve arıcılık malzemeleri noktasında desteklenen projede verilen uygulamalı eğitimlerde, arı sütü üretim teknikleri hakkında donanımlı hale gelen önder kadın çiftçilerin arı sütü üretmeye devam ettiği kaydedildi. Üretilen arı sütünün ise belediyenin iştiraki ORTAR AŞ tarafından Ordu'ya ve e-ticaret aracılığıyla da tüm dünyaya pazarlandığı vurgulandı.

Arıdan elde edilen bal, polen, propolis gibi ürünlerin yanı sıra birçok hastalığa iyi geldiği bilinen ve bağışıklık sistemini güçlendiren arı sütü üretiminin kentte yapılmasının son derece önem arz ettiğine işaret edildi.

Bal üretiminde lider konumdaki Ordu'da, bal dışındaki arı ürünleri üretiminin artmasıyla arıcılık faaliyetlerini yürütenlerin katma değeri yüksek ürünler üreterek daha fazla kazanç elde etmeye başladığı da kaydedildi.

Kaynak: AA