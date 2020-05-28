Ordu'da kaçakçılıkla mücadele Ordu'da bir iş yerinde kaçak sigara ve tütün ele geçirildi.

Ordu'da bir iş yerinde kaçak sigara ve tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınordu içesinde bir iş yerinde arama yaptı.

Aramada, 420 paket içi doldurulmuş makaron, 200 karton boş makaron ve 30 kilogram kaçak olduğu tespit edilen kıyılmış tütün ele geçirildi.

Ekipler gözaltına aldıkları bir kişi hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem yaptı.

Kaynak: AA