Ordu'da kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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Ordu'da kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Hayati Akçay - Haberler | Güncel
Ordu'da kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Ordu'da polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ordu'da polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Fatsa ilçesinde tütün ve tütün mamulü satışı yapan 5 iş yeri ve bu iş yerlerine ait 3 depoya eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 42 bin 400 doldurulmuş makaron, 247 bin 200 bandrolsüz makaron, 630 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, 325 sahte hologram ve 1000 sarma kağıdı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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