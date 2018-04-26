Ordu'da Kaçakçılık Operasyonu

Ordu'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki imalatı ve gümrük kaçağı sigara ihbarı üzerine 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.

Ekipler, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Altınordu ilçesinde 3 eve operasyon düzenledi. Evlerde yapılan aramada gümrük kaçağı sigara ve çok miktarda sahte içki ele geçirildi, biri Gürcistan uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.