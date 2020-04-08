Ordu'da kaçak üretilen el dezenfektanı ve 130 bin maske ele geçirildi Ordu'nun Ünye ilçesinde kaçak olarak üretilen el dezenfektanı ve 130 bin adet maske ele geçirildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde kaçak olarak üretilen el dezenfektanı ve 130 bin adet maske ele geçirildi.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kovid-19 salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla izinsiz tıbbi malzeme üretimi yaparak bunları stoklayan şahıs ve işletmelere yönelik çalışma yapıldı.

Ünye ilçesi İpekyolu Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde yapılan denetim ve aramada, yetkili mercilerden izin almaksızın üretildiği ve stoklandığı tespit edilen 120 litre el dezenfektanı ve 650 litre dezenfektan yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirildi.

Yine Ünye ilçesi Saraçlı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil işletmesinde yapılan denetim ve aramada ise kaçak olarak üretildiği belirlenen 130 bin adet koruyucu maske, 20 çuval dikilmek için hazırlanmış maske kumaşı ve 100 bin adet maske teli ele geçirildi.

Ele geçirilen koruyucu maskeler İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında TCK'nın 185 sayılı maddesi kapsamında adli işlem başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İHA