Ordu'da denetimler devam ediyor

Ordu'da kaçak tütün ve tütün mamullerine karşı sıkı kontrol ve denetimler sürüyor.

Ordu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Kaçak Tütün ve Tütün Mamulleri dağıtımı yaptıklarından şüphelenilen bir araç ve bu araca malzeme yüklendiği tespit edilen bir depoya yönelik arama kararı alındı. Araçta ve depoda yapılan aramalarda 231 bin adet bandrolsüz ve sahte bandrollü boş makaron, bin 1300 adet doldurulmuş makaron, 90 kg kıyılmış tütün, 2 adet sahte bandrol yapımında kullanıldığı değerlendirilen makine ve bu makineye ait rulo ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli Ordu Adliyesine sevk edildi. Şüpheli şahıslardan 1'i Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2'si ise sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Ünye İlçesinde 2 işyerinde yapılan aramalarda ise 2 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron, 12 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı