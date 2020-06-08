Ordu'da kaçak tütüne darbe Ordu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonla, toplam değeri 150 bin TL olan kaçak tütün ve malzemeler ele geçirildi.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonla, toplam değeri 150 bin TL olan kaçak tütün ve malzemeler ele geçirildi.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, kaçakçılık faaliyetini engellemeye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda, Altınordu ilçesinde faaliyet gösteren bir işi yerinde kaçak tütünlerin, içi boş sigara makaronlara doldurularak, satıldığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonda iş yerinde yapılan aramada 3 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 2 adet kompresör, 635 bin 200 adet bandrolsüz boş makaron, 4 bin 400 paket dolu bandrolsüz makaron, 207 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.

Yakalanan kaçak tütün ve diğer ekipmanların yaklaşık piyasa değerinin 150 bin TL olduğu değerlendirilirken, konu ile ilgili olarak yakalanan 1 şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldı. - ORDU

Kaynak: İHA