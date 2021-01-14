Ordu'da kaçak tütün operasyonu: 3 kişi gözaltında
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Ordu'da kaçak tütün operasyonu: 3 kişi gözaltında

14.01.2021 17:23 | Son Güncelleme: 14.01.2021 17:59
Ordu'da kaçak tütün operasyonu: 3 kişi gözaltında

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü, Altınordu ilçesinde, kaçak tütün ve mamulü satışına yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kaçak tütün ve mamulü satışı yapıldığına yönelik istihbarata ulaştı.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet yetkilileri aldıkları istihbarat sonucunda, Ordu'nun Altınordu ilçesinde, 3 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında 3 kişi kıskıvrak yakalanarak, gözaltına alındı.

Kaçak tütün ve mamulü satışına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 57 kutu içerisinde 11 bin 400 bandrolsüz makaron, 18 kutu içerisinde içi doldurulmuş 3 bin 600 makaron, 27 paket nargile tütünü, 33 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün de ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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