Ordu'da kaçak tütün operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
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Ordu'da kaçak tütün operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

03.02.2021 11:25 | Son Güncelleme: 03.02.2021 11:28
Ordu'da kaçak tütün operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Ordu'nun Gölköy ilçesinde kaçak tütün ve mamulü satışına yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı.

Ordu'nun Gölköy ilçesinde kaçak tütün ve mamulü satışına yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede tütün ve tütün mamulü satışı yapan 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde gerçekleştirilen aramada, içi tütün doldurulmuş 4 bin makaron ele geçirildi.

???????Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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