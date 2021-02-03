Ordu'da kaçak tütün operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Ordu'nun Gölköy ilçesinde kaçak tütün ve mamulü satışına yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede tütün ve tütün mamulü satışı yapan 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde gerçekleştirilen aramada, içi tütün doldurulmuş 4 bin makaron ele geçirildi.

???????Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli