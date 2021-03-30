Ordu'da kaçak tütün operasyonu

Ordu'da kaçak tütüne karşı kontroller sıklaştırıldı.

Ordu'da kaçak tütüne karşı kontroller sıklaştırıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarında, polis kontrol noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada tahmini piyasa değeri 150 bin lira olan 5 milyon 622 bin adet sahte bandrollü makaron, 104 kilo bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltın alınan 2 kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefetten adli tahkikat ve 4733 sayılı Kanun'a muhalefetten idari işlem yapıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı