Ordu'da kaçak tütün operasyonu
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Ordu'da kaçak tütün operasyonu

17.12.2020 13:57 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:02
Ordu'da kaçak tütün operasyonu

Ordu'nun Fatsa ilçesinde çok sayıda kaçak tütün ve tütün mamülleri ele geçirildi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde çok sayıda kaçak tütün ve tütün mamülleri ele geçirildi.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak tütün ve tütün mamullerine yönelik yapılan saha çalışmaları sırasında Fatsa ilçesinde bir işyerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 74 karton içerisinde 14 bin 800 adet bandrolsüz makaron, 2 karton içerisinde 400 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 21 kg bandrolsüz kıyılmış tütün, 118 adet kaçak olduğu değerlendirilen kol saati, 90 adet kaçak olduğu değerlendirilen güneş gözlüğü ve 14 adet kaçak olduğu değerlendirilen çakmak ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak gözaltına alınan bir kişiye 5607 sayılı kanuna ve 4773 sayılı kanuna muhalefetten idari işlem yapıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 14:05:01. #1.14#
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