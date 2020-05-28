Ordu'da kaçak tütün operasyonu Ordu'da çok miktarda kaçak tütün ve tütün mamulleri ele geçirildi.

Ordu'da çok miktarda kaçak tütün ve tütün mamulleri ele geçirildi.

Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik yapmış olduğu saha çalışmaları neticesinde Altınordu ilçesinde bir iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 420 paket (8 bin 400 adet) içi doldurulmuş makaron, 200 karton (4 bin adet) mükerrer bandrol kullanılan boş makaron, 30 kilogram kaçak olduğu tespit edilen kıyılmış tütün ele geçirildi. Bir kişinin gözaltına alındığı olayda şüpheli hakkında 5607 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. - ORDU

Kaynak: İHA