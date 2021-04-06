Ordu'da kaçak tütün mamulü satışı yapan iş yerlerine baskın

Ordu'nun Fatsa ilçesinde çok sayıda kaçak tütün mamulleri ele geçirildi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde çok sayıda kaçak tütün mamulleri ele geçirildi.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçak tütün ve tütün mamullerine yönelik yapmış olduğu saha çalışmaları neticesinde Fatsa ilçesinde tütün ve tütün mamulü satışı yapan 5 iş yeri ve bu iş yerlerine ait 3 depoda eş zamanlı olarak arama yapıldı. Yapılan aramalarda 42 bin 400 adet doldurulmuş makaron, 247 bin 200 adet bandrolsüz makaron, 630 kg bandrolsüz kıyılmış tütün, 325 adet sahte hologram, 1000 adet yurt dışı kaçağı sarma kağıdı ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve mahkemeye çıkarılan 5 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı