Ordu'da kaçak sigara ve tütün satışına geçit yok
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Ordu'da kaçak sigara ve tütün satışına geçit yok

Ordu'nun Altınordu ilçesinde kaçak sigara ve tütün satışına yönelik yapılan denetimlerde 7 iş yerine ceza kesildi.

25.11.2019 18:12 | Son Güncelleme: 25.11.2019 18:17
Ordu'da kaçak sigara ve tütün satışına geçit yok

'nun ilçesinde kaçak sigara ve tütün satışına yönelik yapılan denetimlerde 7 iş yerine ceza kesildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Altınordu ilçesinde kaçak sigara ve tütün satışına yönelik mahkemeden alınan önleme kararına istinaden 7 iş yerinde arama yaptı. Aramada toplam ağırlığı 8 kg olan 14 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron sigara, 230 kg TAPDK belgesi olmayan kıyılmış tütün bulunarak el konuldu. Konuyla ilgili olarak 7 iş yeri hakkında idari para cezası uygulandı. - ORDU

Kaynak: İHA
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