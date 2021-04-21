Ordu'da kaçak makaron operasyonunda 2 kişi yakalandı
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde 51 bin 400 bandrolsüz kaçak makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde 51 bin 400 bandrolsüz kaçak makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında ilçedeki 2 şüpheliye ait iş yeri denetlendi.
Yapılan kontrollerde, 51 bin 400 bandrolsüz kaçak makaron ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan şüpheliler, adli makamlara sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli