Ordu'da kaçak makaron operasyonunda 2 kişi yakalandı
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Ordu'da kaçak makaron operasyonunda 2 kişi yakalandı

Ordu'da kaçak makaron operasyonunda 2 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde 51 bin 400 bandrolsüz kaçak makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde 51 bin 400 bandrolsüz kaçak makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında ilçedeki 2 şüpheliye ait iş yeri denetlendi.

Yapılan kontrollerde, 51 bin 400 bandrolsüz kaçak makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan şüpheliler, adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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