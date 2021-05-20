Ordu'da kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı
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Ordu'da kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı

Ordu'da kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel

Ordu'nun Altınordu ilçesinde kaçak kazı yaptığı belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde kaçak kazı yaptığı belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzenledikleri operasyonda, ilçede kaçak kazı yapan 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Operasyonda, kaçak kazıda kullanılan iki dedektör, 3 kürek, iki kazma ile muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Şüphelilerin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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