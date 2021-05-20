Ordu'da kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı
Ordu'nun Altınordu ilçesinde kaçak kazı yaptığı belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde kaçak kazı yaptığı belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzenledikleri operasyonda, ilçede kaçak kazı yapan 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Operasyonda, kaçak kazıda kullanılan iki dedektör, 3 kürek, iki kazma ile muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.
Şüphelilerin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli