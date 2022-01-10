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Ordu'da kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı

Ordu'da kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı
AA / Hayati Akçay - Haberler | Güncel

Ordu'nun İkizce ilçesinde kaçak kazı yaptığı belirlenen 4 kişi yakalandı.

İKİZCE, ORDU (AA) - Ordu'nun İkizce ilçesinde kaçak kazı yaptığı belirlenen 4 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kaçak kazı yaptığı belirlenen F.S. (30), S.Ç. (45), Y.S. (32) ve Z.Ç'yi (48) kullandıkları aletlerle birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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AA / Hayati Akçay - Son Dakika Haberleri

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