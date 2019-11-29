Ordu'da kaçak içki operasyonunda bir kişi yakalandı
Haberler » Güncel » Ordu'da kaçak içki operasyonunda bir kişi yakalandı - Haber

Ordu'da kaçak içki operasyonunda bir kişi yakalandı

Ordu'nun Perşembe ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

29.11.2019 19:26 | Son Güncelleme: 29.11.2019 19:58
Ordu'da kaçak içki operasyonunda bir kişi yakalandı

'nun ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, il ve ilçe jandarma komutanlığı ekipleri tarafından bir şüphelinin ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

Aramada çeşitli boy ve ebatlarda alkol yapımında kullanılmış 13 boş şişe, 7 litre el yapımı rakı, anason aroması, sıvı ölçek kabı ve huni ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin sorgusu devam ediyor.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et