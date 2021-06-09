Ordu'da kaçak içki imalathanesine baskın
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Ordu'da kaçak içki imalathanesine baskın

Ordu'da kaçak içki imalathanesine baskın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'nun Altınordu ilçesinde kaçak tütün ve içki imalathanesine baskın yapıldı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde kaçak tütün ve içki imalathanesine baskın yapıldı. Baskında çok sayıda sahte ve kaçak içki ve malzemeleri ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçak ve sahte içki ve tütün mamullerine yönelik yaptığı saha çalışmaları neticesinde Altınordu ilçesinde tespit edilen kaçak içki imalatına yönelik arama yapıldı. Yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 60 bin lira olan 55 adet 1 litrelik doldurulmuş viski, 60 adet 1 litrelik doldurulmuş votka, 9 litre etil alkol, 8 litre doldurulmaya hazır viski, 70 kg. açık kıyılmış tütün, 50 bin adet mükerrer olduğu tespit edilen boş makaron, 37 şişe boş votka şişesi, 70 adet boş viski şişesi ve 127 adet şişe kapağı ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 3 Gürcü vatandaşı ve 1 Türk vatandaşı yakalanarak gözaltına alındı. Bu kişiler hakkında 5607 sayılı Kanun'a muhalefet ve 4733 sayılı Kanun'a muhalefetten adli işlem yapıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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