Ordu'da kaçak define kazısı yapan 5 kişi yakalandı
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Ordu'da kaçak define kazısı yapan 5 kişi yakalandı

Ordu'da kaçak define kazısı yapan 5 kişi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'nun Altınordu ilçesinde kaçak define kazısı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde kaçak define kazısı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.

Altınordu İlçe kırsalında izinsiz kaçak kazı yapan 5 şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Olayda kullanılan 2 adet detektör, 3 adet kürek, 2 adet kazma ile muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

5 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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