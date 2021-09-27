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Ordu'da kaçak define arayanlara suçüstü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ordu'da kaçak define arayanlara suçüstü

Ordu'nun Ünye ilçesinde kaçak define araması yapan 5 kişi yakalandı.

ÜNYE, ORDU (İHA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde kaçak define araması yapan 5 kişi yakalandı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığınca yapılan titiz çalışmalar neticesinde Ünye ilçesinde yapılan operasyonda izinsiz kaçak kazı yapan 5 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı. Olayda kullanılan 1 adet dedektör, 1 adet jeneratör, 1 adet hilti, 1 adet karot makinesi ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

5 şüpheli şahıs mahkemeye sevk edildi. - ORDU

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