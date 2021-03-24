Ordu'da kaçak define arayan 7 kişi yakalandı
24.03.2021 10:30 | Son Güncelleme: 24.03.2021 10:34
Ordu'da izinsiz define arayan 7 kişi yakalandı.
Ordu'da izinsiz define arayan 7 kişi yakalandı.
Gölköy ilçesinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri define kazısı yapan 7 kişiyi suçüstü yakaladı. Olayda kullanılan 1 adet dedektör, 2 adet kürek, 1 adet demir kazı çubuğu, 1 adet çekiç, 1 adet murç kazı malzemeleri ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan 7 kişi adli makamlara sevk edildi. - ORDU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı