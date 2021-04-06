Ordu'da kaçak cep telefonu ürünlerine sıkı kontrol

Ordu'nun Altınordu ilçesinde kaçak cep telefonu ürünlerine yönelik denetim ve kontrollerde IMEI klonlama cihazı ele geçirildi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde kaçak cep telefonu ürünlerine yönelik denetim ve kontrollerde IMEI klonlama cihazı ele geçirildi.

Ordu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçak cep telefonu ve aksesuarları ürünlerine yönelik yaptığı saha çalışmaları neticesinde Altınordu ilçesinde kaçak emtia satışı yaptığı tespit edilen iki iş yerinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 3 adet IMEI'si klonlanmış cep telefonu, 5 adet IMEI klonlama cihazı, 15 adet yurt dışı kaçağı olan cep telefonu ekranı, 4 adet bluetooth kulaklık, 1 adet ses bombası ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişi hakkında 5607 sayılı Kanun'a muhalefetten adli tahkikat başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı