Ordu'da kabristanlarda Kur'an-ı Kerim tilaveti
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Ordu'da kabristanlarda Kur'an-ı Kerim tilaveti

Ordu'da kabristanlarda Kur'an-ı Kerim tilaveti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ordu Büyükşehir Belediyesi kabristanlıklarda Kurban Bayramı süresince devam edeceği Kur'an-ı Kerim tilaveti programlarına başladı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi kabristanlıklarda Kurban Bayramı süresince devam edeceği Kur'an-ı Kerim tilaveti programlarına başladı.

Kabristanlıkların temizliği ve bakımını yaparak mezarlıkları bayrama hazırlayan Büyükşehir ekipleri, şehrin dört bir yanında bulunan mezarlıklarda Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleşiyor.

Bayram boyunca devam edecek olan program Kurban Bayramı arefesiyle başlatıldı. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar ve Cenaze Hizmetleri Şube Müdürlüğünde bulunan din görevlerince 19 ilçede bulunan asri mezarlıklarda Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi.

Aynı zamanda kabristanlığa gelen vatandaşlara ziyaret sonrası ekipler tarafından mevsimlik çiçek verildi. - ORDU

Ordu'da kabristanlarda Kur'an-ı Kerim tilaveti
Ordu'da kabristanlarda Kur'an-ı Kerim tilaveti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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