Ordu'da kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ordu'da kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı

03.02.2021 12:23 | Son Güncelleme: 03.02.2021 12:26
Ordu'da kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı

Ordu'nun Gölköy ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

Ordu'nun Gölköy ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı, Suç Araştırma Timi ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, Çatak Mahallesi'nde haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi.

Ekipler, olayla ilgili M.K, N.K. ve B.K'yi bir araç içerisinde yakaladı.

İncelemede, şüphelilerin, 6 direk arasından yaklaşık 300 metre uzunluğundaki bakır telefon kablosunu özel yöntemlerle çaldıkları ve olay yerinden kısa sürede uzaklaştıkları tespit edildi. Ayrıca zanlıların 5 direk arasında yaklaşık 200 metre kabloya da zarar verdikleri belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan N.K. tutuklandı, M.K. ve B.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Özgür Özel Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ali Sunal Yıldız Tilbe Jason Statham Defne Samyeli
Spor Mesut Özil Deniz Türüç Ersun Yanal Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Sel İzmir Kadıköy Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ordu'da kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 12:38:09. #1.15#
title