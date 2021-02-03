Ordu'da kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı

Ordu'nun Gölköy ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

Ordu'nun Gölköy ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı, Suç Araştırma Timi ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, Çatak Mahallesi'nde haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi.

Ekipler, olayla ilgili M.K, N.K. ve B.K'yi bir araç içerisinde yakaladı.

İncelemede, şüphelilerin, 6 direk arasından yaklaşık 300 metre uzunluğundaki bakır telefon kablosunu özel yöntemlerle çaldıkları ve olay yerinden kısa sürede uzaklaştıkları tespit edildi. Ayrıca zanlıların 5 direk arasında yaklaşık 200 metre kabloya da zarar verdikleri belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan N.K. tutuklandı, M.K. ve B.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli