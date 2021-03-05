Ordu'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
Ordu'nun Mesudiye ilçesinde kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı.
Ordu'nun Mesudiye ilçesinde kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı.
Karacaören Mahallesi'nde, Türk Telekom'a ait 47 telefon direği arasından 1250 metre uzunluğunda enerji nakil kablosu çalındı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İlçe Jandarma Komutanlığı ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, ihbar üzerine bölgeye sevk edildi.
Ekipler tarafından yapılan çalışmada, 3 şüpheli tespit edildi.
Ordu İl Jandarma Komutanlığı ve Sivas Koyulhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Koyulhisar ilçesinde yapılan operasyon kapsamında şüpheliler, çaldıkları kabloyla yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli