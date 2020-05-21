Ordu'da kablo çaldıkları iddiasıyla yakalanan iki zanlıdan biri tutuklandı Ordu'nun Kumru ilçesinde haberleşme ve enerji nakil kablolarını çaldıkları iddiasıyla yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Ordu'nun Kumru ilçesinde haberleşme ve enerji nakil kablolarını çaldıkları iddiasıyla yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı. Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kumru ilçesinde çeşitli tarihlerde 600 metrelik haberleşme ve enerji nakil kablosunun çalınması üzerine çalışma başlattı. Araştırmayı genişleten ekipler, hırsızlığa karıştıkları belirlenen 2 kişiyi tespit etti. Evlerinde yakalanan 2 zanlı jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğeri tutuklandı. Kaynak: AA