Ordu'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu
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Ordu'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Ordu'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan bir operasyonda yaklaşık 2 kg kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Ordu'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan bir operasyonda yaklaşık 2 kg kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Ordu İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan titiz çalışmalar neticesinde Fatsa ilçesinde yapılan operasyonda 1 şüpheli şahsın ev ve bahçesinde yapılan aramalarda bin 764 gram kubar esrar maddesi, 41 kök kenevir bitkisi ile 1 adet tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi. - ORDU

Ordu'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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