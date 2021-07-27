Ordu'da jandarmadan 'kadına şiddet' bilgilendirmesi
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Ordu'da jandarmadan 'kadına şiddet' bilgilendirmesi

Ordu'da jandarmadan 'kadına şiddet' bilgilendirmesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, kadına yönelik şiddete karşı kadınları bilgilendirmeye devam ediyor.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, kadına yönelik şiddete karşı kadınları bilgilendirmeye devam ediyor.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir fındık fabrikasında çalışan 120 kadına, kadına yönelik şiddetle etkin mücadele edilmesi ve şiddet durumunda olaylara daha hızlı müdahale edilmesi amacıyla geliştirilen 'Kadın Acil Destek Uygulaması' (KADES), '6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Kanunu', 'Hayvan Durum İzleme Uygulaması' (HAYDİ), çevre kirliliği ve önlenmesi için yapılması gerekenler ve Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren 'Adli Görüşme Odaları' konusunda ortak bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Çalışma kapsamında 6284 sayılı kanun kapsamındaki soruları cevaplandırılırken KADES uygulamasının fabrikada çalışan 120 kadının telefonuna yükletilmesi sağlandı. Aynı çalışmada KADES uygulamasının ve Adli Görüşme Odalarının tanıtımı için broşür dağıtımı yapıldı. - ORDU

Ordu'da jandarmadan 'kadına şiddet' bilgilendirmesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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