Ordu'da jandarma aracı istinat duvarına çarptı: 2 asker yaralı Ordu'da jandarma aracı istinat duvarına çarptı: 2 asker yaralı Ordu'nun Fatsa ilçesinde görevden gelen jandarma aracının yol kenarındaki istinat duvarına çarpması sonucu iki askeri personel yaralandı.

Ordu'da jandarma aracı istinat duvarına çarptı: 2 asker yaralı

ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde görevden gelen jandarma aracının yol kenarındaki istinat duvarına çarpması sonucu iki askeri personel yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Sefaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 52 JAA 083 plakalı askeri personel B.E. idaresindeki jandarma aracı, sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki duvara çarptı. Kaza sonrası sürücü ve araçta bulunan diğer askeri personel F. Ş. yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye götürülen yaralıların sağlık durumunun iyi oldukları belirtilirken, kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA