Ordu'da jandarma aracı istinat duvarına çarptı: 2 asker yaralı Ordu'nun Fatsa ilçesinde jandarma aracının yol kenarındaki istinat duvarına çarpması sonucu 2 askeri personel yaralandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde jandarma aracının yol kenarındaki istinat duvarına çarpması sonucu 2 askeri personel yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Sefaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, askeri personel B.E. idaresindeki 52 JAA 083 plakalı jandarma aracı, sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada sürücü ve araçta bulunan diğer askeri personel F. Ş. yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye götürülen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla alakalı soruşturma başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İHA