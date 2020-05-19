Ordu'da jandarma aracı istinat duvarına çarptı: 2 asker yaralı
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Ordu'da jandarma aracı istinat duvarına çarptı: 2 asker yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde jandarma aracının yol kenarındaki istinat duvarına çarpması sonucu 2 askeri personel yaralandı.

Ordu'da jandarma aracı istinat duvarına çarptı: 2 asker yaralı
19.05.2020 19:55 | Son Güncelleme: 19.05.2020 19:55

Ordu'nun Fatsa ilçesinde jandarma aracının yol kenarındaki istinat duvarına çarpması sonucu 2 askeri personel yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Sefaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, askeri personel B.E. idaresindeki 52 JAA 083 plakalı jandarma aracı, sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada sürücü ve araçta bulunan diğer askeri personel F. Ş. yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye götürülen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla alakalı soruşturma başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

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