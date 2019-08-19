Ordu'da izinsiz kenevire suçüstü

19.08.2019 18:46

Ordu'nun Ünye ilçesinde izinsiz kenevir yetiştiriciliği yapan 2 kişi gözaltına alındı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Ünye ilçesinde, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2 şüpheli şahısların ev ve eklentileri ile tarlasında arama yapıldı. Yapılan aramalarda 14 kök kenevir bitkisi ve 2 bin 400 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yetkililer, uyuşturucu madde ile mücadele faaliyetlerine kararlılıkla devam edeceğini belirttiler. - ORDU

Kaynak: İHA