Ordu'da izinsiz kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı
24.03.2021 12:53 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:56
Ordu'nun Gölköy ilçesinde, izinsiz kazı yapan 7 şüpheli gözaltına alındı.
Ordu'nun Gölköy ilçesinde, izinsiz kazı yapan 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasak bölgede izinsiz kazı yapılacağı bilgisi üzerine Gölköy ilçesinde 7 kişiyi suçüstü yakaladı.
Bir detektör ve kazı malzemeleri ele geçiren ekipler, şüphelileri İl Jandarma Komutanlığına götürdü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay