Ordu'da izinsiz kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı
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Ordu'da izinsiz kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı

24.03.2021 12:53 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:56
Ordu'da izinsiz kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı

Ordu'nun Gölköy ilçesinde, izinsiz kazı yapan 7 şüpheli gözaltına alındı.

Ordu'nun Gölköy ilçesinde, izinsiz kazı yapan 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasak bölgede izinsiz kazı yapılacağı bilgisi üzerine Gölköy ilçesinde 7 kişiyi suçüstü yakaladı.

Bir detektör ve kazı malzemeleri ele geçiren ekipler, şüphelileri İl Jandarma Komutanlığına götürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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