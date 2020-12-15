Ordu'da izinsiz kazı yapan 3 kişi yakalandı
15.12.2020 15:05 | Son Güncelleme: 15.12.2020 15:08
Ordu'nun Kabataş ilçesinde izinsiz kazı yaptığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.
Ordu'nun Kabataş ilçesinde izinsiz kazı yaptığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede define aramak maksadıyla izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
Bölgede bir dedektör ile muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli