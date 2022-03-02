Ordu'da izinsiz define aramasına suçüstü

ORDU (İHA) - Ordu'da izinsiz define araması yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucu Ulubey ilçesinde yapılan operasyonda 2 şüpheli şahıs izinsiz kazı yaptıkları esnada suçüstü yapılarak yakalandı. Şahıslarla birlikte 5 adet muhtelif tarihi eser, 2 adet dedektör, 5 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi. - ORDU

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa