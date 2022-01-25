Ordu'da işyerinde asılı bulunan şahsın tedavisi sürüyor - Haberler
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Ordu'da işyerinde asılı bulunan şahsın tedavisi sürüyor

Ordu'da işyerinde asılı bulunan şahsın tedavisi sürüyor

Ordu'da, akrabalarının kendisinden haber alamadığı bir kişi, kendisine ait işyerinde tavanda asılı şekilde bulundu.

KARŞIYAKA, İZMİR (İHA) - Ordu'da, akrabalarının kendisinden haber alamadığı bir kişi, kendisine ait işyerinde tavanda asılı şekilde bulundu. Hastaneye kaldırılan şahsın tedavisi sürüyor.

Olay, Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mert C. isimli şahıstan haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri, şahsın Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan işyerine gelerek inceleme başlattı. İşyerinde tavanda asmak suretiyle intihara teşebbüs ettiği şeklinde bulunan Mert C., ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de, olayın gerçekleştiği alanda çalışma başlattı.

Şahsın hastanedeki tedavisi sürerken, polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

Ordu'da işyerinde asılı bulunan şahsın tedavisi sürüyor

Ordu'da işyerinde asılı bulunan şahsın tedavisi sürüyor

Ordu'da işyerinde asılı bulunan şahsın tedavisi sürüyor

Ordu'da işyerinde asılı bulunan şahsın tedavisi sürüyor

Ordu'da işyerinde asılı bulunan şahsın tedavisi sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Karşıyaka, Polis, Ordu, 3. Sayfa, Haber

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