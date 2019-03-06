Ordu'da İstihdam Seferberliği

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) ve Ordu Ticaret Borsası (OTB) Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği önderliğinde hazırlanan 2019 yılı İstihdam Seferberliği kapsamında basın açıklamasında bulundu.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin, 'Burası Türkiye Burada İş Var' sloganıyla başlatılan istihdam seferberliği kampanyasının, iş dünyasına ve girişimciler 8 farklı teşvik sunduğunu, bunların pek çoğunun da tarihi destekler şeklinde olduğunu anımsattı. Şahin, nisan ayı sonuna kadar sağlanacak olan her ilave istihdamın, 3 ay boyunca ücretini, sigorta primlerini ve vergisinin devlet tarafından karşılandığını hatırlatarak, devamındaki 9 ay boyunca da devletin sigorta primlerini ve vergilerini ödemeye devam edeceğini söyledi. İşe alınacak kişinin kadın, genç ve engelli olması durumunda 9 aylık sürecin 15 aya kadar uzadığını hatırlatan Şahin, imalat sanayi ve bilişim sektöründe aylık bin 113 TL olan prim ve vergi teşvikinin, 2 bin 712 TL olarak verileceğini kaydetti.

"Devletimiz işverene sesleniyor: düzenini bozma, istihdamını koru"

Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman ise herhangi bir sebepten dolayı sıkıntı yaşayan girişimciler için getirilen destekten bahsetti. Bir işverenin işlerinde sıkıntı yaşaması durumunda, faaliyetlerinin azalması ve durduğu noktada da çalışanların maaşının 3 ay boyunca 'Kısa Çalışma Ödeneği' kapsamında işsizlik sigorta fonundan ödeneceğini hatırlattı. Kahraman, "Yani burada devletimiz, işverene, 'düzenini bozma, istihdamını koru' diyor. Bu teşvikler konusunda şirket sahipleri ve yöneticileri kadar muhasebecilere ve şirketlerin insan kaynakları yöneticilerine de büyük görevler düşüyor. İstihdam teşviklerinin iyi anlaşılması ve uygulanması konusunda ekstra hassasiyet bekliyoruz. 2017 yılındaki istihdam seferberliğinde kamu-özel sektör olarak el ele verildiğinde buçuk milyon ilave istihdam sağladık. Kamu-özel sektör el ele verdiği zaman yapılamayacak şey yoktur" dedi.

"Bu tarihi istihdam teşviklerinden faydalanın"

İş dünyasındaki işverenlere de seslenen Kahraman, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Türkiye'nin gücüne ve geleceğine güvenin, İstihdam Seferberliği 2019'a katılın, bu tarihi istihdam teşviklerinden faydalanın. En az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak hem işinizi geliştirin, hem de ekonominin büyümesine katkınız olsun. Türkiye'nin geleceğine yatırım yaparak kazanan siz olun. Dünün en çok kazananları Türkiye'ye yatırım yapanlar, insanımıza istihdam sağlayanlar oldu." - ORDU

Kaynak: İHA