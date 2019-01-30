Ordu'da İstihdam Rekoru

Ordu'da Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) vasıtasıyla işe yerleştirilenlerin sayısı 2018 yılında rekor kırdı. Daha önceki yıllarda ortalama 8 bin olan istihdam sayısı geçen yıl 9 bin 500'ü aşarken kadın istihdam sayısı da yüzde 100 oranında artış gösterdi.

Meslek edindirme kurslarının arttırılması, toplum yararına çalışma projelerinin arttırılmasıyla istihdam oranı da son yıllarda artış gösterdi. Ordu'da 2015 yılında 7 bin 433 kişi işe yerleştirilirken bu rakam 2016 yılında 6 bin 720 kişi oldu. 2017 yılında başlatılan istihdam seferberliği ile 8 bin 738 kişi işe yerleştirilirken 2018 yılında işe yerleştirilenlerin sayısı 9 bin 595 kişi olarak gerçekleşti. Buna göre son 4 yılda istihdam edilenlerin sayısı 32 bin 486 oldu.

Kadın istihdamı arttı

Son yıllarda meydana gelen istihdam artışından kadınlarda büyük oranda nasibini aldı. Buna göre, 2015 yılında 4 bin 582 erkek işe yerleştirilirken 2 bin 851 kadın istihdam edildi. 2016 yılında bu rakam 4 bin 11 erkek ve 2 bin 709 kadın istihdamı olarak gerçekleşti. 2017 yılında kadın istihdamı artış gösterdi. Bu yıl 4 bin 781 erkek işe yerleştirilirken kadın istihdam sayısı 3 bin 956'ya yükseldi. 2018 yılında ise 5 bin 587 erkek istihdam edilirken, işe yerleştirilen kadın sayısı 4 bin 8 olarak gerçekleşti.

Rakamlara göre son 4 yılda 18 bin 961 erkek, 13 bin 524 kadın istihdam edildi. - ORDU

Kaynak: İHA