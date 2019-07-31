Ordu'da istihdam çalışmaları

Ordu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İsa Kaymak, kuruma kayıtlı iş arayanlardan 2 bin 67'si kadın, bin 680'i erkek, 34'ü engelli olmak üzere toplam 3 bin 781 kişinin işe yerleştirildiğini bildirdi.

Kaymak, yaptığı yazılı açıklamada, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce, 2019 yılının ilk 6 ayında Ordu'da gerçekleşen istihdamı artırma ve işsizliği azaltma çalışmalarını değerlendirdi.

Ordu'da, 2019 yılının ilk 6 ayında 39 bin 139'u normal, 634'ü engelli, 94'ü eski hükümlü olmak üzere toplam 39 bin 867 kişinin kayıtlı iş arayan olduğunu belirten Kaymak, kuruma kayıtlı iş arayanlardan 2 bin 67'si kadın, bin 680'i erkek, 34'ü engelli olmak üzere toplam 3 bin 781 kişinin işe yerleştirildiğini aktardı.

Herhangi bir mesleği olmayan veya mesleğini geliştirmek isteyenlere yönelik mesleki eğitim kursları düzenlendiğini vurgulayan Kaymak, 2019 yılının ilk 6 ayında 725'i kadın, 412'si erkek olmak üzere toplam bin 137 kişinin katıldığı 47 mesleki eğitim kursu düzenlendiğini ve bu kurslara katılan 86 kursiyerin istihdam edildiğini ifade etti.

Kaymak, İŞKUR'a kayıtlı olup en az yüzde 40 oranında engeli bulunan engelliler ile eski hükümlülere kendi işini kurmaları halinde maddi destek sağlandığına dikkati çekerek, tekstil, mobilya, arıcılık, hayvancılık, seracılık konularında kendi işini kuran 11 engelli ve eski hükümlüye toplam 316 bin lira destekte bulunulduğunu kaydetti.

Kaynak: AA