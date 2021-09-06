Ordu'da istavritin kilogramı 10 liradan satışa sunuluyor

Ordu'da denizlerde av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçılar bol miktarda istavritle döndü.

Ordu'da denizlerde av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçılar bol miktarda istavritle döndü.

1 Eylül'de "vira bismillah" diyerek sezona başlayan Karadenizli balıkçıların yüzünü istavrit güldürüyor.

Kentte, gece mavi sulara ağlarını bırakan balıkçılar bol miktarda istavrit avladı.

Ordu Kumbaşı Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Mevlüt Arslan, AA muhabirine, sezonun istenildiği gibi başladığını belirterek, özellikle istavritte bol avcılığın olduğunu söyledi.

Sezona 20 liradan başlayan istavritin bugün tezgahlarda 10 liradan satışa sunulduğunu aktaran Arslan, fiyatların beklenildiği gibi düştüğünü kaydetti.

Vatandaşların ucuzlayan balığa ilgi gösterdiğini vurgulayan Arslan, ilerleyen günlerde avlanmanın durumuna göre bu fiyatın daha da düşmesini beklediklerin ifade etti.

Palamutta ise beklenen avın olmadığını dile getiren Arslan, bu nedenle palamudun tanesinin 20 liradan satıldığını bildirdi.

Arslan, bu sezonun istavrit sezonu olacağını ifade ederek, ilerleyen günlerde hamsiden yana da umutlu olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay