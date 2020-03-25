Ordu'da iskeleden düşen kişi öldü
Ordu'nun Aybastı ilçesinde tadilat için çıktığı iskeleden düşen kişi hayatını kaybetti.
25.03.2020 00:14 | Son Güncelleme: 25.03.2020 00:14
Ordu'nun Aybastı ilçesinde tadilat için çıktığı iskeleden düşen kişi hayatını kaybetti.
Pelitözü Mahallesi'nde ikamet eden Musa Yavuz (63), 3 katlı evinin çatısından aşağı su kanalı borusu çekmek için iskele kurdu.
İskeleye çıktığı sırada dengesini kaybeden Yavuz, yaklaşık 4 metre yükseklikten yere düştü.
Ağır yaralanan Yavuz, Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yavuz, ardından sevk edildiği Ordu Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA