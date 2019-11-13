Ordu'da iskeleden düşen işçi yaralandı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde iskeleden düşen işçi yaralandı.
13.11.2019 14:20 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:20
Ordu'nun Fatsa ilçesinde iskeleden düşen işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ayazlı Mahallesi'ndeki Ulu Cami'nin dış cephe çalışmaları sırasında işçi İsmail Can, bastığı iskelenin devrilmesi sonucu yaklaşık 4 metre yüksekten düştü.
Yaralanan Can, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Can'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Kaynak: AA