Ordu'da işitme engelli öğrenciler unutulmadı

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Dünya Kulak ve İşitme Günü kapsamında işitme engelli öğrencilere yönelik bir etkinlik gerçekleştirdi. Çocuklarla keyifli dakikaların yaşandığı etkinlikte işitme engelli çocuklarla birlikte pasta kesildi.

Dünya Kulak ve İşitme Günü nedeniyle Ordu Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Nuriye Halit Çebi Özel Eğitim Meslek Lisesi öğrenci ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen ziyarette Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp ve beraberindeki heyet ile birlikte okulda öğrenim gören öğrencilerle keyifli vakit geçirildi. Öğretmenler aracılığı ile öğrencilerle iletişim kuran Alp, onların talep ve önerilerini dinledi. Günün önemine özel olarak da öğrencilerle birlikte pasta kesildi.

"Günümüzde en önemli konu iletişim"

Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp iletişimin günümüzde en önemli konulardan biri olduğunu söyledi. Genel Sekreter Alp sözlerine şöyle devam etti:

"Dünya Kulak ve İşitme Günü olarak kabul edilen bugünde öğrencilerimiz ile bir araya geldik. Günümüzde en önemli konu iletişim. İletişim olmadan hiçbir şey olmuyor. Hayattaki başarı da iletişim ile ölçülüyor. Mesela insanlarla iyi diyalog kurabilen iyi bir ticaret erbabı veya iyi bir bürokrat olabiliyor. Dolayısıyla bugün anlamlı bir gün. İşaret diliyle kendini ifade etmek bunun bir engel olmadığı anlaşılıyor. Buradaki öğrencilerimizin de çok başarılı işler yaptığını biliyoruz. Bu başarılarının devamını diliyorum. Bu okulumuz güzel bir okul. Buradaki eğitimin sizlere faydalı olduğunu düşünüyorum." - ORDU

İhlas Haber Ajansı - Yerel