ORDU'DA İŞÇİ MİNİBÜSÜ İLE KAMYONET ÇARPIŞTI 3'Ü ÇOCUK 14 YARALI
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ORDU'DA İŞÇİ MİNİBÜSÜ İLE KAMYONET ÇARPIŞTI 3'Ü ÇOCUK 14 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ordu'da işçi minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 3'ü çocuk 14 yaralı (2)KAZA ANI KAMERADAOrdu'nun Ünye ilçesinde, işçilerin taşındığı servis minibüsü ile kamyonet çarpıştı ve 3'ü çocuk 14 kişinin yaralandığı kaza anı çevredeki bir binaya ait güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Ordu'da işçi minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 3'ü çocuk 14 yaralı (2)

KAZA ANI KAMERADA

Ordu'nun Ünye ilçesinde, işçilerin taşındığı servis minibüsü ile kamyonet çarpıştı ve 3'ü çocuk 14 kişinin yaralandığı kaza anı çevredeki bir binaya ait güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntüde; yoldan hızla gelen kamyonetin, kavşağa giriş yapmak için manevra yapan minibüse çarptığı, ardından da binanın duvarına çarparak durduğu görüldü.

Bu arada kazada yaralanan Senai Karayiğit'in sağlık durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların ise durumlarının iyi olduğu belirtildi.

ORDU'DA İŞÇİ MİNİBÜSÜ İLE KAMYONET ÇARPIŞTI 3'Ü ÇOCUK 14 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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