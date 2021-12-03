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Ordu'da işaret dili ile hutbe verildi

AA / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel
Ordu'da işaret dili ile hutbe verildi

Ordu'daki bir camide, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla cuma namazında işaret diliyle hutbe verildi.

ORDU (AA) - Ordu'daki bir camide, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla cuma namazında işaret diliyle hutbe verildi.

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Genç Ofis tarafından farkındalık oluşturmak amacıyla engellilere yönelik camide çalışma yapılması kararlaştırıldı.

Altınordu ilçesindeki Soya Camisi'nde cuma namazı vakti verilen hutbe, işaret dili aracılığıyla da aktarıldı.

Eğitmen Büşra Patlar ve ODÜ İlahiyat Fakültesi öğrencisi, Genç Ofis Gönüllüsü Sebahattin Yalman, hutbeyi işaret diliyle gerçekleştirdi.

Ordu'da işaret dili ile hutbe verildi

Ordu'da işaret dili ile hutbe verildi

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AA / Eyüp Elevli - Son Dakika Haberleri

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