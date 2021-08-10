Ordu'da iş makinesinin devrilmesi sonucu 2 operatör yaralandı
Ordu'nun Perşembe ilçesinde heyelan meydana gelen yolda çalışan iş makinesinin devrildiği kazada 2 operatör yaralandı.
Ordu'nun Perşembe ilçesinde heyelan meydana gelen yolda çalışan iş makinesinin devrildiği kazada 2 operatör yaralandı.
Yeniköy Mahallesi'nde dün şiddetli yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan yolu açmak için çalışan Ersan Erikli'nin kullandığı kepçe şarampole devrildi.
Yaralanan Erikli ve kaza sırasında beraberindeki diğer iş makinesinin operatörü, Ordu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay