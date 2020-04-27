Ordu'da iş kazasında ölen genç toprağa verildi
Ordu'da tarım aracıyla tarlada çalışırken geçirdiği iş kazası sonucu ölen Beytullah Anık toprağa verildi.
27.04.2020 14:36 | Son Güncelleme: 27.04.2020 14:36
Ordu'da tarım aracıyla tarlada çalışırken geçirdiği iş kazası sonucu ölen Beytullah Anık toprağa verildi.
Çaybaşı ilçesi Kapılı Mahallesi'ndeki tarlasında çalışırken dikkatsizlik sonucu pulluğa takılarak olay yerinde hayatını kaybeden Beytullah Anık'ın (19) cenazesi, Ordu Devlet Hastanesi morgundan alınarak İlküvez Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.
Evinin önünde alınan helalliğin ardından Anık'ın cenazesi, Asak Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında cenazeye, sınırlı sayıda katılım oldu.
Çaybaşı Belediye Başkanı Hüseyin Semiz de cenazeye katılarak aileye taziyede bulundu.
Kaynak: AA