Ordu'da iş kazasında ağır yaralanan işçi ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde iş kazasında yaralanan yol yapım işçisi, ambulans helikopterle Ankara'ya nakledildi.
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde iş kazasında yaralanan yol yapım işçisi, ambulans helikopterle Ankara'ya nakledildi.
Yokuşdibi Mahallesi'nde yol yapımında çalışan 28 yaşındaki Fatih Kaya'nın üzerine, mola verdiği sırada yol kenarına bıraktıkları taşlar devrildi.
Ağır yaralanan Kaya, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaya'nın ileri tetkik ve tedavisi için ambulans helikopter istendi.
Kaya, Samsun'dan gelen ve 19 Eylül Stadyumu'na iniş yapan ambulans helikopter ile Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli